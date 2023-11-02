В Москве восьмиклассница прошла хоррор-квест и попала в больницу

В Москве 14-летняя школьница разбила голову на хоррор-квесте «Час дьявола»

В Москве 14-летняя школьница попала в больницу из-за травмы, полученной на хоррор-квесте. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации издания, восьмиклассница с друзьями принимала участие в квесте «Час дьявола», проходившем на Гостиничной улице. Выполняя одно из заданий, девочка резко вскочила с кровати и ударилась об арматуру. При этом школьница прошла квест до конца и только дома сообщила матери, что рассекла голову.

В результате подростка госпитализировали в одну из столичных больниц. Организаторов квеста проверяет полиция.

В России участники квестов часто получают травмы. В январе 16-летний подросток из Москвы попал в больницу с гематомами. По словам отца мальчика, врачи диагностировали у школьника ушиб грудной клетки. Сам мальчик сообщил, что во время квеста он не раз ударялся головой, так как его толкали ведущие.

Кроме того, в ноябре 2022 года в астраханской области 12-летний школьник сломал позвоночник на квесте в развлекательном комплексе. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.