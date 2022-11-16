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11:56, 16 ноября 2022Россия

В российском регионе ребенок сломал позвоночник во время квеста

В Астрахани 12-летний ребенок сломал позвоночник во время прохождения квеста
СюжетПожары в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Астраханской области ребенок сломал позвоночник во время прохождения квеста. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, пострадал 12-летний ребенок. Он проходил квест в развлекательном комплексе по улице Боевой в Астрахани 1 сентября. Школьник получил травму, когда упал на спину, — врачи диагностировали у него перелом трех позвонков.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Москве три подростка и двое взрослых пострадали во время прохождения квеста. В то время, когда группа проходила квест, взорвался небольшой газовый баллон и начался пожар.

Впоследствии в России захотели разработать поправки о нормах проведения квестов. Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в создании законопроекта примут участие эксперты из Министерства культуры России, Роспотребнадзора, Следственного комитета и МВД.

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Анастасия Шейкина
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