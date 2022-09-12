Подростки попали в больницу после квеста в Москве

На юго-востоке Москвы во время квеста загорелся газовый баллон, пострадали пять человек

Пять человек — три подростка и двое взрослых — пострадали во время прохождения квеста на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 сентября в здании на улице Новохохловской. В то время, когда группа проходила квест, взорвался небольшой газовый баллон и начался пожар. В результате пострадали трое 15-летних и два сотрудника, пишет ТАСС. Подростков доставили в больницу с ожогами.

Telegram-канал SHOT, в свою очередь, сообщает о шести пострадавших: четыре подростка в возрасте 14-16 лет и два сотрудника. По данным канала, все они получили ожоги.

После произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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