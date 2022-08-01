В российском городе неуправляемый аттракцион переломал школьницам ноги

В Нижнем Новгороде школьницы попали в больницу с переломами после посещения аттракциона

В Нижнем Новгороде школьницы попали в больницу с переломами ног после посещения аттракциона «Бумеранг». Об этом сообщает портал NN.RU.

По данным издания, пострадавшие россиянки катались на карусели в зоопарке «Лимпопо». Поначалу все проходило в нормальном режиме, но в какой-то момент аттракцион стал неуправляемым: он сам включился и заново начал крутиться.

Неисправный механизм защемил двум подросткам голени. Сотрудник зоопарка применил аварийное отключение и девочек извлекли.

Школьниц незамедлительно доставили в больницу. По данным регионального Минздрава, одну из девочек после наложения гипса отпустили домой на амбулаторное лечение.

Позже по факту травмирования подростков возбудили дело по статье 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей»). Действиям работников, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракциона, дадут юридическую оценку.

Ранее в Казани шестилетнему мальчику оторвало пальцы на ноге при купании в фонтане в парке. Первую операцию ребенку сделали в течение четырех часов. Три пальца на ноге мальчика были частично ампутированы в результате травмы, медики установили в них спицы, однако прижились лишь два.