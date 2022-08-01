Шестилетнему россиянину оторвало пальцы на ноге во время купания в фонтане

В Казани шестилетнему мальчику оторвало пальцы на ноге при купании в фонтане в парке

В Татарстане шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге во время купания в поющих фонтанах в казанском парке Горького. Об этом отец пострадавшего ребенка рассказал Telegram-каналу Mash Iptash.

По словам россиянина, они с семьей приехали в Казань из Свердловской области на отдых. Во время прогулки по парку Горького дети решили искупаться в фонтане, один из них упал и закричал. «Три пальца посредине просто лежали. Он [пострадавший] схватился за ногу, а пальцы видно, что были разрезаны», — вспоминает мужчина.

Первую операцию ребенку сделали в течение четырех часов. Три пальца на ноге мальчика были частично ампутированы в результате травмы, медики установили в них спицы, однако прижились лишь два.

Отец пострадавшего ребенка рассказал, что, вернувшись на следующий день в парк, он не обнаружил на месте происшествия никаких заграждений или запрещающих знаков, там продолжали играть дети. При этом в обслуживающей фонтаны компании, по словам мужчины, заявили, что площадка создана для развлечения и закрывать ее на ремонт не планируется. В качестве компенсации ее представители выплатили родителям пострадавшего ребенка 30 тысяч рублей.

В свою очередь, чиновники из дирекции парков и скверов пообещали лишившемуся пальца мальчику бесплатное мороженое и пригласили на прогулку в парк, утверждают авторы поста.

Это не первый случай травмирования ребенка в татарстанском парке за последний месяц. В июле в Нижнекамске двухлетний мальчик получил химические ожоги после падения в ядовитую лужу. Было установлено, что туда сливались отходы производства из ларька с кукурузой в местном парке.

