Телеведущая случайно показала трусы на публике и заставила коллегу «описаться от смеха»

Телеведущая Форсайт-Рид случайно показала трусы на публике и рассмешила коллегу

Ведущая британского реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» (I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!) Джорджина Форсайт-Рид случайно показала трусы на публике. Видео курьезного случая опубликовала ее коллега Элли Макинтош в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике, снятом на улице, ведущая наступила каблуком на подол юбки и случайно стянула ее вниз, показав прохожим нижнее белье. Случившееся довело ее коллегу до истерики: Макинтош села на корточки и начала смеяться. Саму Форсайт-Рид тоже развеселил этот конфуз.

В подписи к видео ведущие признались, что инцидент заставил их «описаться от смеха».

Ранее 72-летняя американо-британская телеведущая Руби Вакс в прямом эфире продемонстрировала свои красные трусы и шокировала певца Дэнни Джонса. Она уточнила, что специально носит нижнее белье такого цвета, потому что «иначе ее ждет несчастье».