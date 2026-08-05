В России назвали запоздалым прозрением мнение Залужного о невступлении Украины в НАТО

Шеремет назвал запоздалым прозрением мнение Залужного о невступлении Украины в НАТО

Мнение бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что его страна не сможет вступить в НАТО, выглядит запоздалым прозрением. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Российский парламентарий отметил, что киевские власти отвергли истинные интересы своего народа.

Шеремет подчеркнул, что Россия не раз предупреждала официальный Киев, что Запад не хочет мира и использует его ради удовлетворения геополитических амбиций.

До этого Залужный со скепсисом высказался о шансах Украины на вступление в НАТО. Экс-главком признался, что почти 12 лет лично занимался тем, чтобы страна освоила стандарты Североатлантического альянса, однако этого не случилось.

Еще раньше во время визита в Киев в июле Залужный объявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться на пост главы государства.