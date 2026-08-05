Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:24, 5 августа 2026Экономика

Мишустин поручил выявить препятствия для роста производительности труда

Мишустин поручил изменить рекомендации, связанные с планами повышения производительности
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной повышению производительности труда. В частности, Минэкономразвития предстоит до 2 ноября скорректировать методические рекомендации, посвященные формированию отраслевых программ по этому вопросу. Подробности приводит пресс-служба правительства.

В обновленных программах поручено определить конкретные мероприятия по автоматизации, роботизации, цифровизации, использованию искусственного интеллекта и развитию кадрового потенциала, а также проработать вопросы тиражирования опыта компаний-лидеров и планирования мероприятий по всей цепочке создания продукции.

Также предлагается установить взаимосвязь между мерами господдержки предприятий и уровнем их производительности, а Минпромторгу и Минэкономразвития поручено организовать отраслевые совещания с представителями крупного бизнеса с целью выявления препятствий повышению эффективности производства.

«Что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2 процента является экстремально низким и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике», — отметил в недавнем интервью министр экономического развития Максим Решетников. Призвав смотреть на вопрос комплексно, глава ведомства указал, что производительность труда, о которой сейчас много говорится в связи с необходимостью ускорения экономического роста, включает не только непосредственно деятельность на самом предприятии, но и его взаимодействие с внешней средой, выстраивание поставок, логистики, взаимодействия с госорганами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В МИД Украины отреагировали на уничтожение крупнейшего склада украинского маркетплейса
    Трамп ответил на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot
    Победа «Спартака» принесла россиянину 11,5 миллиона рублей
    Аналитик раскрыл и объяснил «хитрый план» Киева насчет Ирана
    Раскрыто состояние поджегшей себя москвички
    Раскрыта судьба притворявшейся женой посла в Таиланде россиянки
    Туск побегал 50 минут в жару и кое-что понял
    У популярного метода похудения обнаружен еще один неприятный побочный эффект
    В России пересчитали оставшиеся в продаже кроссоверы Tenet T4
    Суд «внес» корректировку в лечение больной раком блогерши Лерчек
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok