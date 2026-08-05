Мишустин поручил выявить препятствия для роста производительности труда

Мишустин поручил изменить рекомендации, связанные с планами повышения производительности

Премьер Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной повышению производительности труда. В частности, Минэкономразвития предстоит до 2 ноября скорректировать методические рекомендации, посвященные формированию отраслевых программ по этому вопросу. Подробности приводит пресс-служба правительства.

В обновленных программах поручено определить конкретные мероприятия по автоматизации, роботизации, цифровизации, использованию искусственного интеллекта и развитию кадрового потенциала, а также проработать вопросы тиражирования опыта компаний-лидеров и планирования мероприятий по всей цепочке создания продукции.

Также предлагается установить взаимосвязь между мерами господдержки предприятий и уровнем их производительности, а Минпромторгу и Минэкономразвития поручено организовать отраслевые совещания с представителями крупного бизнеса с целью выявления препятствий повышению эффективности производства.

«Что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2 процента является экстремально низким и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике», — отметил в недавнем интервью министр экономического развития Максим Решетников. Призвав смотреть на вопрос комплексно, глава ведомства указал, что производительность труда, о которой сейчас много говорится в связи с необходимостью ускорения экономического роста, включает не только непосредственно деятельность на самом предприятии, но и его взаимодействие с внешней средой, выстраивание поставок, логистики, взаимодействия с госорганами.