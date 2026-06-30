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11:39, 30 июня 2026Экономика

Министр назвал уровень безработицы в России экстремально низким

Решетников назвал уровень безработицы в России экстремально низким
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Текущий уровень безработицы в России, долгое время находящийся вблизи исторических минимумов, слишком низок и требует реакции со стороны властей. Об этом в интервью экономическому обозревателю «России 24» Александру Кареевскому рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его цитирует ТАСС.

«Что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2 процента является экстремально низким и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике», — отметил министр.

По его словам, производительность труда, о которой сейчас много говорится в связи с необходимостью ускорения экономического роста, включает не только непосредственно деятельность на самом предприятии, но и его взаимодействие с внешней средой, выстраивание поставок, логистики, взаимодействия с госорганами. «Мы на все это должны смотреть комплексно», — подчеркнул Решетников.

В начале месяца в ходе макроэкономической сессии на ПМЭФ-2026 он отметил, что структурные изменения российской экономики «очевидно идут и идут достаточно активно» и назвал в числе «контуров» ее новой модели «более крепкий, чем многим бы хотелось», рубль, «чуть более высокие процентные ставки», а также остановку оттока капитала.

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