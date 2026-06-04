ПМЭФ-2026. День второй

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11:03, 4 июня 2026Экономика

В России рассказали о новой модели экономического роста

Решетников: Структурные изменения российской экономики идут достаточно активно
Дмитрий Воронин

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

На сессии ПМЭФ-2026 с участием главы Минфина Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Решетникова и замруководителя администрации президента Максима Орешкина обсудили контуры новой модели экономического роста. Модератор дискуссии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, предложил присутствующим назвать «отправную точку» указанного понятия.

Депутат напомнил, что впервые его еще в 2008 году упомянула нынешняя глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мировой экономический кризис показал исчерпанность модели роста российской экономики», — процитировал ее Макаров. Он также вспомнил прошлогоднюю статью Орешкина о том, что модель роста экономики исчерпала свой ресурс и для дальнейшего развития нужен шаг вверх, а не вперед.

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«Все об этом говорили — новая модель экономического роста, но вот у меня ощущение такое, что мы то ли не смогли ее построить, то ли мы каждый год строим новую модель, через год выясняется, что она нас не устраивает, и мы начинаем строить новую», — сказал в связи с этим парламентарий. Решетникову он напомнил, что «был поставлен кипиай, задача реализовать план структурных изменений экономики», после чего поинтересовался его оценкой текущей ситуации.

Министр ответил, что структурные изменения «очевидно идут и идут достаточно активно», а «модель экономики мы вынуждены донастраивать, как только происходит какое-то значимое событие, а они происходят постоянно». «2008 год, потом 13-14-й годы, и мы снова перенастраивали, потом у нас ковид, потом санкции, и мы опять перенастраиваем», — перечислил Решетников.

Говоря о «контурах следующей экономической модели», он назвал «более крепкий, чем многим бы хотелось», рубль, «чуть более высокие процентные ставки», а также остановку оттока капитала, которая, с одной стороны, позволяет накапливать ресурсы внутри страны, а с другой — «давит на валютный рынок». «Это та рамка, которая сейчас сформировалась и в которой нам предстоит работать», — подытожил министр экономического развития РФ.

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