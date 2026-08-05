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10:31, 5 августа 2026Мир

Раскрыта встреча бывших российских и западных чиновников по Украине

Bloomberg: Бывшие чиновники России и стран Запада провели встречу по Украине в Вене
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Бывшие чиновники России и стран Запада провели встречу по урегулированию конфликта на Украине в Вене. Об этом сообщает Bloomberg.

«В прошлом месяце в Вене состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России для изучения потенциальных условий для мирных переговоров», — утверждается в публикации.

По данным издания, среди участников встречи были бывший статс-секретарь МИД Германии и экс-посол ЕС в России Маркус Эдерер, экс-советник по национальной безопасности Великобритании Тим Бэрроу, а также бывший высокопоставленный французский дипломат Пьер Вимон. При этом источники не стали сообщать, кто из бывших российских чиновников участвовал во встрече.

Ранее стало известно, что Евросоюз оказывает негласное давление на Украину, медлящую с проведением реформ, необходимых для вступления страны в блок.

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