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08:57, 4 августа 2026Мир

Стало известно о негласном давлении ЕС на Украину

Economist: ЕС оказывает негласное давление на Украину, медлящую с проведением реформ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) оказывает негласное давление на Украину, медлящую с проведением реформ, необходимых для вступления страны в блок. Об этом пишет журнал The Economist.

Издание отмечает, что Евросоюз закрывает глаза на проблемы Киева с принятием необходимых законопроектов, охватывающих сферы верховенства права, судебной системы, борьбы с коррупцией и реформы государственного управления. В частности, отсутствие прогресса по проведению судебной реформы должно было стать препятствием для продолжения финансовой поддержки Украины, однако в начале июня ЕС выделил Киеву очередной транш кредита.

Опрошенный Economist представитель Еврокомиссии отметил, что для ЕС открытая критика Киева является непростой задачей, поэтому давление на него оказывается негласно. Однако подобная сдержанность может привести к тому, что Украина не достигнет реального прогресса в проведении реформ.

Ранее Венгрия заблокировала открытие кластеров по переговорам о вступлении Украины в ЕС по двум причинам, которые не называют публично. По данным источников, у европейских элит есть ряд требований к Киеву, касающихся ослабления власти президента и расширения внешнего контроля над правоохранительной и судебной системой.

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