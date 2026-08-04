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Силовые структуры
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09:52, 4 августа 2026 (обновлено: 10:00, 4 августа 2026)Силовые структуры

Раскрыты подробности о жертвах нападения российского военного

При нападении военного в Хмельницком погибли двое мужчин, женщина и военный
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жертвами нападения военного, который устроил стрельбу в селе Хмельницкое, стали один военнослужащий и трое местных жителей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.

По словам губернатора, среди жителей села не смогли спасти двух мужчин в возрасте 71 и 59 лет, а также 64-летнюю женщину. Подробностей о погибшем военном не приводится.

О нападении в Хмельницком стало известно во вторник, 4 августа. По предварительной информации, военный сначала напал на сослуживцев, а после переключился на односельчан. В результате стрельбы пострадали четыре человека, включая одного военнослужащего. Сейчас всем пострадавшим оказывается экстренная помощь.

Еще одного военного и троих местных жителей спасти не смогли. Стрелок уже задержан.

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