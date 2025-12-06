72-летняя телеведущая показала свои трусы в прямом эфире и шокировала гостя

Американо-британская телеведущая и писательница Руби Вакс, ставшая участницей экстремального реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» (I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!), в прямом эфире показала свои трусы и шокировала певца Дэнни Джонса. Курьезный случай произошел в эфире проекта «Я знаменитость: За кадром» (I'm a Celebrity: Unpacked), где обсуждается закулисье программы, передает Daily Mail.

По словам Вакс, на съемках реалити-шоу она носила красные трусы, потому что верит, что они приносят удачу. «Я должна быть в красном [нижнем белье], иначе меня ждет несчастье. Я даже сегодня в нем», — сказала 72-летняя участница программы, после чего показала резинку трусов.

«Боже, ты показываешь их мне?» — спросил ошеломленный Джонс, ставший гостем проекта «Я знаменитость: За кадром». Другие присутствующие в студии засмеялись.

Ранее сообщалось, что британская телеведущая Лоррейн Келли получила в подарок трусы с волосами в прямом эфире. Взяв презент в руки, она призналась, что у нее нет слов.