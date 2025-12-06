Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:34, 6 декабря 2025Интернет и СМИ

72-летняя телеведущая показала свои трусы в прямом эфире и шокировала гостя

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Американо-британская телеведущая и писательница Руби Вакс, ставшая участницей экстремального реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» (I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!), в прямом эфире показала свои трусы и шокировала певца Дэнни Джонса. Курьезный случай произошел в эфире проекта «Я знаменитость: За кадром» (I'm a Celebrity: Unpacked), где обсуждается закулисье программы, передает Daily Mail.

По словам Вакс, на съемках реалити-шоу она носила красные трусы, потому что верит, что они приносят удачу. «Я должна быть в красном [нижнем белье], иначе меня ждет несчастье. Я даже сегодня в нем», — сказала 72-летняя участница программы, после чего показала резинку трусов.

«Боже, ты показываешь их мне?» — спросил ошеломленный Джонс, ставший гостем проекта «Я знаменитость: За кадром». Другие присутствующие в студии засмеялись.

Ранее сообщалось, что британская телеведущая Лоррейн Келли получила в подарок трусы с волосами в прямом эфире. Взяв презент в руки, она призналась, что у нее нет слов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Трамп посчитал санкции США против Турции из-за покупки ЗРК С-400 нецелесообразными

    Российский генерал-майор высказал две версии о преследовавших самолет Зеленского дронах

    ЕС столкнулся с трудностями из-за плана США по Украине

    В Минобороны раскрыли подробности отражения атаки ВСУ на Ленобласть

    После жеребьевки чемпионата мира по футболу определился фаворит

    72-летняя телеведущая показала свои трусы в прямом эфире и шокировала гостя

    В России отреагировали на удар дрона ВСУ по многоэтажке в Рязани

    Историк выступил с мрачным прогнозом о будущем Европы

    Стало известно о долге дочери Долиной перед налоговой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok