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03:06, 14 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе предрекли жесткий ответ России на любые провокации со стороны Украины

L’antidiplomatico предрекло жесткий ответ России на любые провокации со стороны Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Западное издание L’antidiplomatico предрекло жесткий ответ России на любые провокации со стороны Украины.

«Любая эскалация со стороны Украины неизбежно вызовет еще более жесткий ответ со стороны России, постепенно смещая конфликт в сторону нервных центров власти киевского режима», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что заявления об упадке России не соответствуют действительности и являются попыткой выдать желаемое за действительное. По их мнению, Москва сохраняет ресурсы и возможности, значительно превосходящие те, о которых говорят в западной прессе.

Ранее обозреватели L’Antidiplomatico обвинили Украину в превращении Европы в зону боевых действий. Практически никто из европейских чиновников даже «не моргнул глазом» на сложившиеся обстоятельства, отмечается в публикации.

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