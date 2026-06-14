Западное издание L’antidiplomatico предрекло жесткий ответ России на любые провокации со стороны Украины.
«Любая эскалация со стороны Украины неизбежно вызовет еще более жесткий ответ со стороны России, постепенно смещая конфликт в сторону нервных центров власти киевского режима», — говорится в материале.
Авторы статьи отметили, что заявления об упадке России не соответствуют действительности и являются попыткой выдать желаемое за действительное. По их мнению, Москва сохраняет ресурсы и возможности, значительно превосходящие те, о которых говорят в западной прессе.
Ранее обозреватели L’Antidiplomatico обвинили Украину в превращении Европы в зону боевых действий. Практически никто из европейских чиновников даже «не моргнул глазом» на сложившиеся обстоятельства, отмечается в публикации.