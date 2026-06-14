Журналист Христофору: Зеленский законом о языке доказал неготовность Киева к членству в ЕС

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что решение украинского лидера Владимира Зеленского лишить русский язык статуса языка, подлежащего защите на Украине, свидетельствует о неготовности Киева к вступлению в Европейский союз (ЕС).

«Безопасность, мир, демократия — вот преимущества вступления в ЕС в понимании Киева. А на деле у нас есть мерзкая история о том, как Зеленский меняет статус русского языка на Украине», — отметил журналист.

По мнению эксперта, несмотря на курс Украины на евроинтеграцию, шаги Зеленского демонстрируют несоответствие Киева необходимым требованиям.

«Расширение остается одной из величайших историй успеха ЕС и нашей лучшей инвестицией в наше общее будущее», — заключил он.

Ранее Христофору заявил, что возможная отставка верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас обернется катастрофой для Зеленского. Как отметил журналист, Каллас настолько плохо справилась с работой, что теперь ее выгоняют всем Евросоюзом.