Аналитик Меркурис: Запад должен убедить Зеленского согласиться на мир с Россией

Запад должен убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирную сделку с Россией, чтобы избежать еще больших территориальных потерь. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала, комментируя взятие российскими войсками Константиновки.

По его словам, западным лидерам следует призвать Зеленского прекратить наносить дальнобойные удары по России и пойти на мир с Москвой, а в случае отказа потребовать уступить власть политику, который согласится на эти условия.

Эксперт также осудил британские СМИ за нежелание освещать освобождение Константиновки, поскольку это идет вразрез с заявлениями Запада об успехах Киева на поле боя.

3 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что армия России полностью взяла под контроль Константиновку. Президент страны Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР).