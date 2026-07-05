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22:52, 5 июля 2026Мир

В Британии призвали выдвинуть Зеленскому ультиматум после потери Константиновки

Аналитик Меркурис: Запад должен убедить Зеленского согласиться на мир с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Запад должен убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирную сделку с Россией, чтобы избежать еще больших территориальных потерь. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала, комментируя взятие российскими войсками Константиновки.

По его словам, западным лидерам следует призвать Зеленского прекратить наносить дальнобойные удары по России и пойти на мир с Москвой, а в случае отказа потребовать уступить власть политику, который согласится на эти условия.

Эксперт также осудил британские СМИ за нежелание освещать освобождение Константиновки, поскольку это идет вразрез с заявлениями Запада об успехах Киева на поле боя.

3 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что армия России полностью взяла под контроль Константиновку. Президент страны Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

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