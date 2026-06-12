Христофору: Возможная отставка Каллас обернется катастрофой для Зеленского

Возможная отставка верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас обернется катастрофой для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Это катастрофа. Киев ей уже не спасти», — высказался он.

Как отметил журналист, Каллас настолько плохо справилась с работой, что теперь ее выгоняют всем Евросоюзом. «Не удивлюсь, если Зеленский будет следующим», — добавил Христофору.

Ранее стало известно, что страны ЕС рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Европейские государства рассматривают возможность лишения Каллас должности, а ее отдела с бюджетом в один миллиард евро — полномочий с целью передачи функций EEAS странам-членам ЕС.