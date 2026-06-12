Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:10, 12 июня 2026Мир

Зеленского предупредили о грядущей катастрофе

Христофору: Возможная отставка Каллас обернется катастрофой для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Возможная отставка верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас обернется катастрофой для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Это катастрофа. Киев ей уже не спасти», — высказался он.

Как отметил журналист, Каллас настолько плохо справилась с работой, что теперь ее выгоняют всем Евросоюзом. «Не удивлюсь, если Зеленский будет следующим», — добавил Христофору.

Ранее стало известно, что страны ЕС рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Европейские государства рассматривают возможность лишения Каллас должности, а ее отдела с бюджетом в один миллиард евро — полномочий с целью передачи функций EEAS странам-членам ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности мощного удара по объекту под Киевом

    КСИР предостерег суда от попыток пройти через Ормузский пролив

    Шведы поплатились за бросание камней в Россию

    Польша выдвинула ультиматум Украине

    Евродепутат предупредила ЕС о последствиях вражды с Россией

    Зеленского предупредили о грядущей катастрофе

    Посол рассказал о «личной химии» между Путиным и Трампом

    На Украине забили тревогу из-за происходящего в стране

    На Кубани мужчина вонзил нож в спину продавщицы за отказ дать пиво в долг

    В ЕС заявили о принятии всех возможных глупых решений против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok