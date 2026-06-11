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08:20, 11 июня 2026Мир

Страны ЕС захотели лишить Каллас должности

FT: Страны ЕС рассматривают возможность лишения Каллас полномочий главы евродипломатии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Очевидно, что [EEAS] не работает так, как должна в современном мире. Это дисфункционально. Проблема конструктивна, поэтому конструкцию нужно восстановить», — передает газета слова своего собеседника.

Как отмечает издание, европейские страны рассматривают возможность лишения Каллас должности главы евродипломатии, а ее отдела с бюджетом в 1 млрд евро — полномочий с целью передачи функций EEAS странам-членам ЕС.

Согласно информации источников, предложение Парижа включает в себя возможные ограничение самостоятельности главы евродипломатии, ослабление ее контроля над делегациями по всему миру, поэтому «есть реальный риск, что [EEAS] будут уничтожены».

Отмечается, что некоторые европейские столицы в частном порядке утверждали, что в настоящий момент существует слишком большое пересечение и отсутствие координации между EEAS, национальными МИД и отделами по внешним связям ЕК и Совета ЕС. При этом уточняется, что сама Каллас часто высказывает собственное мнение по вопросам, ответ на которые должен быть согласован коллективно.

Ранее Каллас заявила, что евроинституты могли бы сформировать рабочую группу для участия в переговорном процессе по Украине. По ее словам, в состав такой группы должны войти «хорошие и плохие полицейские».

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