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12:16, 10 июня 2026Мир

Каллас предложили назначить «хороших и плохих полицейских» для переговоров с Россией

Каллас предложили назначить хороших и плохих полицейских для переговоров с РФ по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Евроинституты могли бы сформировать рабочую группу для участия в переговорном процессе по Украине. Такое мнение высказала верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью ирландскому телеканалу RTE.

«Я считаю, что у нас есть институты Евросоюза, которые могли бы сформировать команду, ведь это всегда командная работа. Большую часть своей профессиональной жизни я работала юристом и участвовала во многих переговорах. Это всегда командная работа», — ответила она на вопрос о необходимости назначения специального посланника Евросоюза по украинским переговорам.

По словам Каллас, в состав такой группы должны войти люди, хорошо знающие Россию. «Должны быть, так сказать, "хорошие полицейские" и "плохие полицейские". Но, безусловно, важно, чтобы эти люди отстаивали наши интересы», — добавила глава дипломатии ЕС.

При этом она подчеркнула, что до начала любых переговоров Европе предстоит сначала выработать консолидированную позицию по вопросам безопасности.

Ранее в Кремле заявили, что европейские страны пока не готовы выступать посредниками в процессе урегулирования конфликта на Украине. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, европейские страны в настоящее время делают ставку на продолжение военных действий, а не на продвижение переговорного процесса.

Ранее Каллас заявляла, что Европейский союз считает преждевременным начало переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Она сообщила, что Россия якобы пока не демонстрирует достаточной готовности к предметным переговорам.

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