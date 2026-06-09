В Кремле оценили готовность Европы к переговорам по Украине

Песков заявил, что Европа не готова стать посредником по Украине

Европейские страны пока не готовы выступать посредниками в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, европейские страны в настоящее время делают ставку на продолжение военных действий, а не на продвижение переговорного процесса.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский союз считает преждевременным начало переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.