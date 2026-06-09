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Мир
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14:03, 9 июня 2026Мир

В Кремле оценили готовность Европы к переговорам по Украине

Песков заявил, что Европа не готова стать посредником по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Европейские страны пока не готовы выступать посредниками в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, европейские страны в настоящее время делают ставку на продолжение военных действий, а не на продвижение переговорного процесса.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский союз считает преждевременным начало переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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