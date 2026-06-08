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13:33, 8 июня 2026Мир

Каллас сделала заявление о переговорах с Россией

Каллас: Момент для переговоров РФ и ЕС пока не наступил
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Европейский союз (ЕС) считает преждевременным начало переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова передает Reuters.

«Мы считаем, что этот момент еще не наступил», — сказала она.

При этом Каллас считает, что Россия якобы пока не демонстрирует достаточной готовности к предметным переговорам. «Нам также необходимо сохранять стратегическое терпение, чтобы подтолкнуть Россию к ситуации, в которой она действительно будет готова вести переговоры», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению диалога с европейскими странами, если кто-либо в Евросоюзе сочтет это целесообразным. Российский лидер подчеркнул, что переговорщиком от Европы должен стать человек, которому можно доверять.

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