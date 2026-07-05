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23:43, 5 июля 2026Бывший СССР

Украинский дипломат решил напугать Европу воображаемым ходом России

Украинский дипломат Веселовский решил напугать Европу воображаемым ходом России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Постоянный представитель Украины в ЕС в 2008-2010 годах, дипломат Андрей Веселовский решил напугать Европу воображаемыми последствиями в случае поражения Киева в конфликте с Россией. Он высказался о них в интервью «Укринформу».

«Я всегда говорю очень просто: русские военные корабли будут плыть по Дунаю в Братиславу, в Вену и так далее. Вот и все», — заявил он.

По мнению Веселовского, победа РФ в конфликте якобы создаст прямую угрозу безопасности Европе. Он добавил, что Польша и Венгрия, которые критикуют действия Украины, осознают «смертельную опасность» поражения Киева.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на обвинения в российской угрозе. Он отреагировал на заявления о возможном нападении РФ на НАТО и предложил задуматься, зачем Москве нужен такой сценарий развития событий.

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