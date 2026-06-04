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21:45, 4 июня 2026Россия

Путин отреагировал на заявления о возможном нападении России на НАТО

Путин призвал задуматься, зачем России нападать на НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума ответил на обвинения в российской угрозе. Его слова приводит ТАСС.

Путин отреагировал на заявления о возможном нападении России на НАТО и предложил задуматься, зачем Москве нужен такой сценарий развития событий. Он подчеркнул, что подобные обвинения в адрес Москвы являются провокацией, которая заставляет жителей стран тратить больше средств на оборону их государств.

Ранее Путин заявил, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе. По его словам, Москва выступает против того, чтобы ЕС превращался в военный блок.

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