Путин отреагировал на заявления о возможном нападении России на НАТО

Путин призвал задуматься, зачем России нападать на НАТО

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума ответил на обвинения в российской угрозе. Его слова приводит ТАСС.

Путин отреагировал на заявления о возможном нападении России на НАТО и предложил задуматься, зачем Москве нужен такой сценарий развития событий. Он подчеркнул, что подобные обвинения в адрес Москвы являются провокацией, которая заставляет жителей стран тратить больше средств на оборону их государств.

Ранее Путин заявил, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе. По его словам, Москва выступает против того, чтобы ЕС превращался в военный блок.

