На Украине мужчину мобилизовали под крики матери

«Страна.ua»: Сотрудники ТЦК мобилизовали харьковчанина на глазах его матери

На Украине произошел очередной эпизод насильственной мобилизации, свидетелем которого стали прохожие. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Политика Страны».

Уточняется, что военкомы пришли за мужчиной в Харькове. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) провели жесткое задержание горожанина прямо на глазах матери. Женщина попыталась отбить сына, когда за ним приехал микроавтобус с людьми в военной форме, возле отделения почты.

Харьковчанина повалили на землю, чтобы скрутить и погрузить в автобус. Удалось ли вызволить его из рук «людоловов», дополнительно не сообщается.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что в приграничной территории Украины придумали новый способ мобилизации украинцев. По его словам, ТЦК забирают мужчин и везут их в приграничную зону, затем фотографируют, шантажируя тем, что они якобы пытаются сбежать.