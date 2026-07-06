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23:51, 5 июля 2026Бывший СССР

На Украине мужчину мобилизовали под крики матери

«Страна.ua»: Сотрудники ТЦК мобилизовали харьковчанина на глазах его матери
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

На Украине произошел очередной эпизод насильственной мобилизации, свидетелем которого стали прохожие. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Политика Страны».

Уточняется, что военкомы пришли за мужчиной в Харькове. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) провели жесткое задержание горожанина прямо на глазах матери. Женщина попыталась отбить сына, когда за ним приехал микроавтобус с людьми в военной форме, возле отделения почты.

Харьковчанина повалили на землю, чтобы скрутить и погрузить в автобус. Удалось ли вызволить его из рук «людоловов», дополнительно не сообщается.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что в приграничной территории Украины придумали новый способ мобилизации украинцев. По его словам, ТЦК забирают мужчин и везут их в приграничную зону, затем фотографируют, шантажируя тем, что они якобы пытаются сбежать.

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