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14:56, 5 июля 2026Бывший СССР

В приграничной территории Украины придумали новый способ мобилизации

Нардеп Гончаренко раскрыл новый способ мобилизации в Закарпатье
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в Закарпатье придумали новый способ мобилизации украинцев. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его словам, местные жители рассказали, что ТЦК забирают мужчин и везут их в приграничную зону. После чего фотографируют, шантажируя их якобы попыткой к побегу.

«И это не единичный случай, а уже системная проблема. Это выходит за рамки адекватности, и я буду с этим бороться», — раскрыл Гончаренко.

Ранее стало известно, что один из сотрудников военкомата в Днепропетровске на юго-востоке Украины стрелял из пистолета во время конфликта с прохожими. Отмечается, что ТЦК хотели насильно затолкнуть мужчину в микроавтобус, а прохожие пытались отбить его.

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