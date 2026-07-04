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22:35, 4 июля 2026Бывший СССР

На Украине произошел конфликт со стрельбой между военкомами и прохожими

На Украине сотрудники ТЦК открыли стрельбу во время конфликта с прохожими
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Один из сотрудников военкомата в Днепропетровске на юго-востоке Украины стрелял из пистолета во время конфликта с прохожими, пишет издание «Время.ua».

Отмечается, что сотрудники военкомата хотели насильно затолкнуть мужчину в микроавтобус, а прохожие пытались отбить его и предотвратить насильственную мобилизацию.

Между сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и очевидцами возник конфликт. «Распылили газ в сторону людей, пытавшихся помешать мобилизации… Один из сотрудников ТЦК достает пистолет. Также на кадрах слышен звук выстрела», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина на машине сбил пытавшегося его мобилизовать сотрудника ТЦК.

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