На Украине мужчина на машине сбил пытавшегося его мобилизовать сотрудника ТЦК

Олег Давыдов
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В украинском Ровно мужчина на машине сбил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата), пытавшегося его мобилизовать. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

По словам очевидцев, представители ТЦК пытались вытащить мужчину из автомобиля на Малоривненской улице. В ходе конфликта водитель включил заднюю передачу, начал движение назад и наехал на одного из сотрудников военкомата.

Ранее сообщалось, что жители Измаила прогнали сотрудников ТЦК. По предварительным данным, это сделали представители местной цыганской общины.

Перед этим стало известно, что в Харьковской области сотрудники ТЦК похитили мужчину на глазах у его ребенка. Уполномоченная по правам человека и ребенка Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что у ребенка теперь навсегда сломана психика, и по всей Украине таких детей «десятки тысяч».

