Дуров соскучился по «иранским фейерверкам» в Дубае

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров похвалил работу систем противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за отражение атак Тегерана, которые он назвал «иранскими фейерверками». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В Дубае снова полно машин и людей. Уже скучаю по "иранским фейерверкам" — они помогли очистить город от тех, кого легко впечатлить. Системы ПВО ОАЭ отлично проявили себя в условиях обстрела», — высказался Дуров.
Он также заявил, что уровень безопасности в Эмиратах выше, чем в странах Европы.
Ранее стало известно, что ОАЭ могли нанести удары по территории Ирана. По данным газеты The Wall Street Journal, атака, хотя и произошла во время перемирия между США и Ираном, не вызвала негативной реакции Вашингтона.