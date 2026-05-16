Дуров соскучился по «иранским фейерверкам» в Дубае

Основатель Telegram Павел Дуров похвалил работу ПВО ОАЭ за отражение атак Ирана

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров похвалил работу систем противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за отражение атак Тегерана, которые он назвал «иранскими фейерверками». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Дубае снова полно машин и людей. Уже скучаю по "иранским фейерверкам" — они помогли очистить город от тех, кого легко впечатлить. Системы ПВО ОАЭ отлично проявили себя в условиях обстрела», — высказался Дуров.

Он также заявил, что уровень безопасности в Эмиратах выше, чем в странах Европы.

Ранее стало известно, что ОАЭ могли нанести удары по территории Ирана. По данным газеты The Wall Street Journal, атака, хотя и произошла во время перемирия между США и Ираном, не вызвала негативной реакции Вашингтона.