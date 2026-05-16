Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:38, 16 мая 2026Интернет и СМИ

Дуров соскучился по «иранским фейерверкам» в Дубае

Основатель Telegram Павел Дуров похвалил работу ПВО ОАЭ за отражение атак Ирана
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров похвалил работу систем противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за отражение атак Тегерана, которые он назвал «иранскими фейерверками». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Дубае снова полно машин и людей. Уже скучаю по "иранским фейерверкам" — они помогли очистить город от тех, кого легко впечатлить. Системы ПВО ОАЭ отлично проявили себя в условиях обстрела», — высказался Дуров.

Он также заявил, что уровень безопасности в Эмиратах выше, чем в странах Европы.

Ранее стало известно, что ОАЭ могли нанести удары по территории Ирана. По данным газеты The Wall Street Journal, атака, хотя и произошла во время перемирия между США и Ираном, не вызвала негативной реакции Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали ключевое условие для личной встречи Путина с Зеленским

    «Бавария» стала чемпионом Германии и установила рекорд Европы

    В Госдуме рассказали дачникам о способах сэкономить на ЖКХ за городскую квартиру

    Дуров соскучился по «иранским фейерверкам» в Дубае

    В российском городе вспыхнул ангар

    Стали известны подробности о найденном у берегов Дании мертвом ките

    В массовом ДТП с грузовиком под Москвой пострадали девять человек

    На Украине мужчина на машине сбил пытавшегося его мобилизовать сотрудника ТЦК

    Женщина втайне от семьи пыталась уехать в Москву из Бишкека и исчезла

    В Иране возобновили строительство второго энергоблока атомной электростанции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok