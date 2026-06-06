Невероятно умный медведь покалечил четверых человек и оказался неуязвим к снотворному

Медведь из Фукусимы, покалечивший четырех человек, оказался невероятно умным

В японской провинции Фукусима умный медведь проник на территорию предприятия, покалечил четверых человек и скрылся. Об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел рано утром 2 июня в городе Фукусима. Медведь пришел в жилой район и начал нападать на людей. На видео попал момент, когда хищник гонялся за мужчиной около входа в офисное здание. В конце концов медведь догнал японца и повалил на землю. Затем зверя спугнул человек на автомобиле. Медведь забежал в здание и ранил там еще одного мужчину. Потом хищник ранил еще двоих сотрудников предприятия.

Как рассказали представители полиции, медведь оказался невероятно умным. В частности, рабочие видели, как он открыл кран в здании, чтобы напиться. Хищник прятался на предприятии до вечера, а около одиннадцати часов перебрался через забор и сбежал. При этом он сумел самостоятельно открыть окно, не разбив его. Вооруженные специальными ружьями полицейские трижды попали в медведя дротиками-шприцами со снотворным, но он оказался неуязвим к препарату. После того как хищник сбежал, его пытались найти десятки полицейских и охотников, но безуспешно.

В 2025 году в Японии зафиксировали рекордное число нападений медведей на людей. Звери стали приходить в города, где их прежде не видели, и растерзали 13 человек. Еще 217 человек остались живы, но получили ранения.

Ранее медведь растерзал женщину в японской префектуре Акита. Нападение произошло в горах.