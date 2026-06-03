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21:06, 3 июня 2026Из жизни

Нападение медведя на мужчину попало на видео

Медведь напал на мужчину в Японии и попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

Появилось видео, запечатлевшее нападение гималайского медведя на мужчину в Японии. Ролик публикует ABS-CBN News.

Инцидент произошел рано утром 2 июня в городе Фукусима. Медведь пришел в жилой район и начал нападать на людей. На видео попал момент, когда хищник гонялся за мужчиной около входа в здание. В конце концов медведь догнал японца и повалил на землю. Затем зверя спугнул человек на автомобиле.

Во второй части ролика показано, как медведь бегал по территории предприятия компании OKI. Очевидец рассказал, что хищник показался ему очень крупным. Мужчина также подтвердил, что поймать медведя не удалось. По информации полиции, в Фукусиме медведь покалечил четверых человек.

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Кроме того, утром 2 июня медведь растерзал женщину в префектуре Акита. Нападение произошло в горах.

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