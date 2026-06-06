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16:12, 6 июня 2026Интернет и СМИ

Журналистка из США обратилась к россиянам

Американская журналистка Оуэнс поблагодарила россиян за теплый прием
Дмитрий Воронин

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Журналистка из США Кэндис Оуэнс, посетившая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), обратилась к россиянам по итогам своей поездки. Об этом со ссылкой на ее соцсети сообщает РИА Новости.

Оуэнс поблагодарила жителей страны за теплый прием и заявила, что для нее «было бы особой честью стать мостом, соединяющим христиан на Востоке с христианами на Западе». Она вновь призналась, что Москва — один из прекраснейших городов, в которых она когда-либо бывала, добавив, что приедет туда снова.

Ранее Оуэнс рассказала корреспонденту «Ленты.ру», что как христианка «в полном восторге» от российской столицы. «От самого города, от церквей в нем, я думаю, что Москва настолько исторический город, что все христиане должны увидеть его», — поделилась американка.

Говоря о выступлении президента России Владимира Путина на ПМЭФ, она подчеркнула, что была рада услышать его оценки, отметив, что это «очевидно весьма отличается» от транслируемых в США интерпретаций.

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