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22:12, 5 июня 2026Мир

Американскую журналистку впечатлило выступление Путина на ПМЭФ

Журналистка из США Кэндис Оуэнс заявила, что рада слышать видение Путина по теме экономики
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Американская журналистка Кэндис Оуэнс после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказала, что была рада услышать видение российского лидера Владимира Путина по экономическим темам. Об этом она заявила в беседе с корреспондентами РИА Новости.

По словам Оуэнс, многое из того, о чем говорил президент России, касается Соединенных Штатов. «Я рада услышать его видение по теме российской экономики — очевидно, что это весьма отличается от того, что мы слышим от наших СМИ», — подчеркнула журналистка.

Как уточнила Оуэнс, на пленарной сессии она старалась запомнить слова Путина, чтобы проанализировать его заявления, когда она вернется домой.

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй после выступления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ назвал его мастером. «В море европейской посредственности он выделяется еще больше», — заявил политик.

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