Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй после выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал его мастером. Политик восхитился российским лидером в разговоре с РИА Новости.
«Он мастер, и в море европейской посредственности он выделяется еще больше», — высказался Гэллоуэй, добавив, что глава России выделяется не только своей речью и ее мудростью, но еще и качеством и продолжительностью вопросов и ответов.
Он также выразил мнение, что ни один другой европейский лидер не смог бы справиться с подобной сессией.
Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Диана Шошоакэ в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ передала Путину привет от здравомыслящих европейцев. По словам Шошоакэ, многие жители Румынии «не ненавидят» Россию и выступают против помощи Украине.