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21:54, 5 июня 2026Мир

В Британии восхитились выступлением Путина на ПМЭФ

Британский политик Гэллоуэй назвал Путина мастером после выступления на ПМЭФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй после выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал его мастером. Политик восхитился российским лидером в разговоре с РИА Новости.

«Он мастер, и в море европейской посредственности он выделяется еще больше», — высказался Гэллоуэй, добавив, что глава России выделяется не только своей речью и ее мудростью, но еще и качеством и продолжительностью вопросов и ответов.

Он также выразил мнение, что ни один другой европейский лидер не смог бы справиться с подобной сессией.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Диана Шошоакэ в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ передала Путину привет от здравомыслящих европейцев. По словам Шошоакэ, многие жители Румынии «не ненавидят» Россию и выступают против помощи Украине.

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