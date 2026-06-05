Британский политик Гэллоуэй назвал Путина мастером после выступления на ПМЭФ

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй после выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал его мастером. Политик восхитился российским лидером в разговоре с РИА Новости.

«Он мастер, и в море европейской посредственности он выделяется еще больше», — высказался Гэллоуэй, добавив, что глава России выделяется не только своей речью и ее мудростью, но еще и качеством и продолжительностью вопросов и ответов.

Он также выразил мнение, что ни один другой европейский лидер не смог бы справиться с подобной сессией.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Диана Шошоакэ в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ передала Путину привет от здравомыслящих европейцев. По словам Шошоакэ, многие жители Румынии «не ненавидят» Россию и выступают против помощи Украине.