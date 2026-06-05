Путину передали привет от европейцев с мозгами

Евродепутат Шошоакэ передала Путину привет от здравомыслящих европейцев

Депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Диана Шошоакэ в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передала президенту России Владимиру Путину привет от здравомыслящих европейцев. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я бы хотела передать вам приветствие от сердец румынского и европейского народа. Прежде всего от тех людей, у которых еще остались мозги», — подчеркнула евродепутат.

По словам Шошоакэ, многие жители Румынии «не ненавидят» Россию и выступают против помощи Украине. В ответ российский лидер передал привет православным людям Румынии.

Ранее председатель комиссии по изящным искусствам США и глава американской делегации на ПМЭФ Родни Мимс Кук-младший передал российскому лидеру Владимиру Путину привет от президента США Дональда Трампа.