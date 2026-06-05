Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:18, 5 июня 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Москва потрясла приехавшую в Россию американскую журналистку

Американская журналистка Оуэнс пришла в восторг от Москвы
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Американская журналистка Кэндис Оуэнс восхитилась архитектурой Москвы, особо отметив количество церквей в городе. Об этом она заявила в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я христианка, и я в полном восторге от Москвы. От самого города, от церквей в нем, я думаю, что Москва настолько исторический город, что все христиане должны увидеть его. Я была особо рада посетить музеи около Кремля, меня это очень впечатлило», — поделилась своими впечатлениями она.

Оуэнс также заявила о своем желании взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

2 июня Оэунс рассказала, что столкнулась с травлей из-за визита в Россию. По ее словам, ей также пригрозили юридической ответственностью за поездку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    На ПМЭФ объявили о проведении Всероссийского «месяца профориентации»

    Галузин раскрыл отношение России к сближению Армении и ЕС

    Билайн и РЖД договорились о совместном внедрении технологий квантовых коммуникаций

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    МИД Азербайджана подтвердил гибель пяти своих граждан из-за украинской атаки

    Песков порассуждал о постановке максималистских целей

    106-летняя служанка герцогов раскрыла алкогольный секрет долголетия

    Галузин раскрыл отношение России к сближению Армении и ЕС

    Пропавшая в Таиланде россиянка влюбилась в диджея и улетела с ним в ОАЭ

    Обнаружен эффективный метод восстановления подвижности после инсульта

    ВВП еврозоны пережил первое с 2022 года падение

    Голикова посетовала на дисбаланс российского рынка труда

    В Европе призвали активнее участвовать в переговорах по Украине из-за Трампа

    Россиянам назвали способ обезопасить себя от покупки угнанной в Европе машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok