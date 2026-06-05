Москва потрясла приехавшую в Россию американскую журналистку

Американская журналистка Оуэнс пришла в восторг от Москвы

Американская журналистка Кэндис Оуэнс восхитилась архитектурой Москвы, особо отметив количество церквей в городе. Об этом она заявила в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я христианка, и я в полном восторге от Москвы. От самого города, от церквей в нем, я думаю, что Москва настолько исторический город, что все христиане должны увидеть его. Я была особо рада посетить музеи около Кремля, меня это очень впечатлило», — поделилась своими впечатлениями она.

Оуэнс также заявила о своем желании взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

2 июня Оэунс рассказала, что столкнулась с травлей из-за визита в Россию. По ее словам, ей также пригрозили юридической ответственностью за поездку.