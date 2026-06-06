Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:27, 6 июня 2026Бывший СССР

Песков выступил с призывом после письма Зеленского

Песков призвал не делать поспешных выводов относительно письма Зеленского
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов относительно письма украинского лидера Владимира Зеленского российскому коллеге Владимиру Путину и реакции на него президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в комментарии CGTN.

«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что конфликт на Украине длится долго, его боевая фаза продолжается уже пятый год. Для Москвы важно выполнить задачи, которые ставились в начале специальной военной операции, добавил он.

4 июня Зеленский обнародовал открытое письмо Путину. В нем он предложил начать прямой переговорный процесс между Киевом и Москвой, а также призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День четвертый. Что происходит на главном экономическом форуме в заключительный день?

    В России назвали способ прекратить удары ВСУ по ядерным объектам

    Билайн и X5 займутся борьбой с кибермошенничеством в ритейле

    В России назвали способы борьбы с атаками дронов на сухопутный коридор в Крым

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Песков выступил с призывом после письма Зеленского

    Кладбище беспилотников ВСУ сняли на видео

    Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его обиженным ребенком из-за письма Путину

    Журналистка из США обратилась к россиянам

    В России назвали способ прекратить удары ВСУ по ядерным объектам

    В Армении назвали нулевой легитимность предвыборной кампании накануне выборов

    На АвтоВАЗе рассказали о работе над батарейными Lada

    На Западе осадили фон дер Ляйен после обвинений в адрес России

    Журналисты раскрыли реакцию Зеленского на заявление Путина о завершении конфликта

    Украинские депутаты опозорились из-за включенной трансляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok