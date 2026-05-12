Стало известно об ударе ОАЭ по Ирану

WSJ: ОАЭ могли нанести удары по территории Ирана

ОАЭ могли осуществить несколько ударов по территории Ирана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что среди атак Абу-Даби может числиться удар по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван. По данным издания, атака, хотя и произошла в момент установления перемирия между США и Ираном, не вызвала негативной реакции Вашингтона.

Ранее сообщалось, что операция США «Проект Свобода» в Ормузском проливе могла приостановиться из-за проблем в ее реализации. По мнению экспертов, Израилю и воинственно настроенным политикам США хотелось бы «додавить» Иран, однако сам американский лидер «колеблется, так как конфликт идет не так, как ему хочется».