Названа возможная причина приостановки операции США в Ормузе

Эксперт Ермаков: Операция США в Ормузе могла приостановиться из-за проблем

Операция США «Проект Свобода» в Ормузском проливе могла приостановиться из-за проблем в ее реализации. Об этом заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков в беседе с «Новости Mail».

«[Президент США Дональд] Трамп хотел взять Иран "на слабо". Возможно, вывод судов столкнулся с проблемами, связанными с реализацией операции», — отметил эксперт.

По его словам, Израилю и воинственно настроенным политикам США хотелось бы «додавить» Иран, однако сам американский лидер «колеблется, так как конфликт идет не так, как ему хочется». Ермаков подчеркнул, что операция в Ормузе изначально была неоднозначным предложением со стороны США.

Ранее Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода». По его словам, США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном.