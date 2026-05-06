Трамп остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе. США рассчитывают подписать соглашение с Ираном

США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.

Он объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода» до сделки с Тегераном.

Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект свобода» будет приостановлена на короткий период, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение Дональд Трамп президент США

До этого глава Белого дома анонсировал операцию по сопровождению торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе из-за военного конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила страны Ближнего Востока о возможных провокациях, которые направлены на срыв мирных усилий в зоне Персидского залива. Дипломат призвала всех участников конфликта быть бдительными и сдержанными.

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.

США заключает потрясающие сделки из-за перекрытия Ормузского пролива

США заключает со странами Азии потрясающие сделки в результате перекрытия Ормузского пролива, отметил Трамп.

Он пояснил, что в результате блокировки транспортной артерии, через которую на мировые рынки поступали энергоресурсы из стран Персидского залива, азиатские государства обратились за американскими нефтью и газом.

Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией (...) Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану. Штат Аляска, кстати, находится очень близко ко многим азиатским странам Дональд Трамп президент США

По данным Yahoo Finance, президент США собрался надолго заблокировать Ормузский пролив, надеясь, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы. Трамп надеется, что зависимая от экспорта экономика этого ближневосточного государства рухнет раньше, чем рост цен на топливо, дефицит поставок и возобновившаяся инфляция нанесут неприемлемый ущерб американским потребителям и союзникам за рубежом, отмечают источники.

Трамп сообщил, что лично принимал участие в переговорах с властями Ирана.

Мне не нравится в случае с Ираном то, что они [сначала] говорят со мной с таким уважением, а потом выходят на телевидение и заявляют: «Мы не говорили с президентом». Но я только что говорил [с ними]. Они играют в игры Дональд Трамп президент США

Американский лидер также заявил, что США фактически уничтожили Вооруженные силы (ВС) Ирана, сделав это «примерно за две недели».

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что США завершили операцию «Эпическая ярость» против Ирана.

Глава Госдепартамента уточнил, что американский президент Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении этого этапа.

Теперь мы приступили к операции «Проект Свобода» Марко Рубио госсекретарь США

Ранее Трамп оповестил Конгресс США о том, что считает военную операцию против Ирана законченной. Американский лидер направил послание спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону.

