Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:35, 6 мая 2026Мир

Трамп остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе. США рассчитывают подписать соглашение с Ираном

Трамп заявил, что остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.

Он объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода» до сделки с Тегераном.

Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект свобода» будет приостановлена на короткий период, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение

Дональд Трамппрезидент США

До этого глава Белого дома анонсировал операцию по сопровождению торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе из-за военного конфликта.

Материалы по теме:
«Ни одна капля нефти не покинет регион» Иран перекрыл Ормузский пролив. Почему его потеря грозит миру экономическим кризисом?
«Ни одна капля нефти не покинет регион»Иран перекрыл Ормузский пролив. Почему его потеря грозит миру экономическим кризисом?
7 марта 2026
Трамп решил завершить конфликт с Ираном, не добившись своих целей. Кто уговаривает его продолжить войну, начав наземную операцию?
Трамп решил завершить конфликт с Ираном, не добившись своих целей.Кто уговаривает его продолжить войну, начав наземную операцию?
1 апреля 2026

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила страны Ближнего Востока о возможных провокациях, которые направлены на срыв мирных усилий в зоне Персидского залива. Дипломат призвала всех участников конфликта быть бдительными и сдержанными.

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.

США заключает потрясающие сделки из-за перекрытия Ормузского пролива

США заключает со странами Азии потрясающие сделки в результате перекрытия Ормузского пролива, отметил Трамп.

Он пояснил, что в результате блокировки транспортной артерии, через которую на мировые рынки поступали энергоресурсы из стран Персидского залива, азиатские государства обратились за американскими нефтью и газом.

Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией (...) Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану. Штат Аляска, кстати, находится очень близко ко многим азиатским странам

Дональд Трамппрезидент США

По данным Yahoo Finance, президент США собрался надолго заблокировать Ормузский пролив, надеясь, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы. Трамп надеется, что зависимая от экспорта экономика этого ближневосточного государства рухнет раньше, чем рост цен на топливо, дефицит поставок и возобновившаяся инфляция нанесут неприемлемый ущерб американским потребителям и союзникам за рубежом, отмечают источники.

Материалы по теме:
США, Иран и Израиль согласились остановить войну. На каких условиях достигнуто перемирие и что будет дальше на Ближнем Востоке?
США, Иран и Израиль согласились остановить войну.На каких условиях достигнуто перемирие и что будет дальше на Ближнем Востоке?
8 апреля 2026
США получили от Ирана предложение из 10 пунктов и согласились на двухнедельное перемирие. Как в этом замешан Китай?
США получили от Ирана предложение из 10 пунктов и согласились на двухнедельное перемирие.Как в этом замешан Китай?
8 апреля 2026

Трамп заявил, что лично принимал участие в телефонных разговорах с Ираном

Трамп сообщил, что лично принимал участие в переговорах с властями Ирана.

Мне не нравится в случае с Ираном то, что они [сначала] говорят со мной с таким уважением, а потом выходят на телевидение и заявляют: «Мы не говорили с президентом». Но я только что говорил [с ними]. Они играют в игры

Дональд Трамппрезидент США

Американский лидер также заявил, что США фактически уничтожили Вооруженные силы (ВС) Ирана, сделав это «примерно за две недели».

Рубио подтвердил завершение операции «Эпическая ярость»

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что США завершили операцию «Эпическая ярость» против Ирана.

Глава Госдепартамента уточнил, что американский президент Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении этого этапа.

Теперь мы приступили к операции «Проект Свобода»

Марко Рубиогоссекретарь США

Ранее Трамп оповестил Конгресс США о том, что считает военную операцию против Ирана законченной. Американский лидер направил послание спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе. США рассчитывают подписать соглашение с Ираном

    В РОАД назвали причины ухода из России китайских автобрендов

    Захарова заявила о готовности России к результативным переговорам по Украине

    Тревел-блогерша побывала в турецкой глубинке и раскрыла отношение местных к россиянам

    В России оценили размер будущей пенсии блогеров

    В России предложили меры борьбы с мошенничеством против пенсионеров

    Найдены еще три жертвы «слишком красивой» 21-летней серийной убийцы

    Раскрыты особенности секса после 60 лет

    Россиянам дали совет по отсеиванию реальных отзывов на товары от накрученных

    В США предупредили Европу о провале попыток победить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok