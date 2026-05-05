Трамп поделился впечатлениями от личного общения с властями Ирана

Трамп заявил, что лично принимал участие в телефонных разговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично принимал участие в переговорах с властями Ирана. Об этом сообщает Reuters.

«Мне не нравится в случае с Ираном то, что они [сначала] говорят со мной с таким уважением, а потом выходят на телевидение и заявляют: "Мы не говорили с президентом". Но я только что говорил [с ними]. Они играют в игры», — утверждает глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что Иран знает, что не стоит делать во время прекращения огня. Американский лидер добавил, что, если он решит прекратить перемирие с Исламской Республикой, то даст об этом знать общественности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила страны Ближнего Востока о возможных провокациях, которые направлены на срыв мирных усилий в зоне Персидского залива. Дипломат призвала всех участников конфликта быть бдительными и сдержанными.

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.