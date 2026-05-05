Трамп загадочно ответил на вопрос об Иране

Трамп: Иран знает, что не стоит делать во время режима прекращения огня

Иран знает, чего не стоит делать во время прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию ведет Белый дом на своем YouTube-канале.

Журналист задал американскому лидеру вопрос о том, какие действия Исламской Республики будут считаться нарушением режима о прекращении огня.

«Вы узнаете об этом, потому что я дам вам знать. Они знают, что делать, и они знают, что делать — точнее, что более важно, они знают, чего делать не следует», — ответил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что США фактически уничтожили Вооруженные силы (ВС) Ирана, сделав это «примерно за две недели». Он добавил, что Тегерану не нравится играть в игры с Вашингтоном.

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.