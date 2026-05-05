Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:09, 5 мая 2026Мир

Трамп загадочно ответил на вопрос об Иране

Трамп: Иран знает, что не стоит делать во время режима прекращения огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Иран знает, чего не стоит делать во время прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию ведет Белый дом на своем YouTube-канале.

Журналист задал американскому лидеру вопрос о том, какие действия Исламской Республики будут считаться нарушением режима о прекращении огня.

«Вы узнаете об этом, потому что я дам вам знать. Они знают, что делать, и они знают, что делать — точнее, что более важно, они знают, чего делать не следует», — ответил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что США фактически уничтожили Вооруженные силы (ВС) Ирана, сделав это «примерно за две недели». Он добавил, что Тегерану не нравится играть в игры с Вашингтоном.

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возложу цветы к могиле неизвестного солдата». Фицо приедет в Москву 9 мая. С чем связано это решение?

    Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

    Илон Маск репостнул цитату из романа Достоевского

    Покалеченная в Дубае украинская модель дала первое интервью западным СМИ. Что нового она рассказала о скандальной вечеринке?

    Появились подробности об освобождении двух россиянок в Мьянме

    Россиянам назвали самые подешевевшие в апреле машины

    Москвичам назвали лучшее время для наблюдения за звездопадом

    Хейтера Валиевой обвинили в «травле и издевательствах» и выгнали из фигурного катания

    Трамп увидел выгоду в конфликте с Ираном

    Привычную ягоду связали с укреплением иммунной системы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok