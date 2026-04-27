Путин сделал заявление на встрече с главой МИД Ирана

Путин: Россия надеется, что Иран пройдет период испытаний

Россия надеется, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего наступит мир на Ближнем Востоке. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

«Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет (...). Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, интересам всех народов региона для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Нашу позицию вы хорошо знаете», — подчеркнул глава государства, обращаясь к иранскому министру.

Ранее Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на прошлой неделе. Он также попросил Аракчи передать ему пожелания благополучия и всего доброго.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что важность переговоров Путина и Аракчи трудно переоценить, учитывая обстановку на Ближнем Востоке.