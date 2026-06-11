Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:02, 11 июня 2026Экономика

Россиян предупредили об опасности купания в фонтанах

Врач Тяжельников: Купание в фонтане может привести к инфекции или удару током
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

При купании в городских фонтанах граждане рискуют получить инфекцию или удар током. Об этой опасности предупредил россиян доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, воду в фонтанах обрабатывают химическими средствами, чтобы избежать ее цветения. Кроме того, она циркулирует по кругу и не обновляется, поэтому в ней легко подхватить инфекцию или вирус.

«Можно поскользнуться на плитке, упасть, растянуть или сломать что-то», — отметил Тяжельников. Он добавил, что опасность представляют также насосы и другое электрическое оборудование, которое часто находится в фонтанах. Если изоляция повреждена, человек может получить сильный удар током.

Ранее стало известно, что в Москве запретили купаться на пляже «Динамо». Исследования показали, что вода на популярной набережной не соответствует норме по микробиологическим показателям и представляет угрозу для здоровья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего вице-губернатора нашли под кокаином в Москве

    Незнакомец с ножом ворвался в дом россиян и устроил резню

    Россияне массово устремились в один город Азии

    Война в Иране ударила по крупнейшему в мире покупателю нефти

    Киркоров высказался о новой пластике

    Посольство России возмутилось после осквернения памятника в Армении

    В Кремле сделали заявление о проведении выборов в условиях СВО

    В российском городе разоблачили банду обнальщиков с оборотом в полмиллиарда рублей

    Аэропорты курортных городов России вновь открылись

    Россияне пристрастились к клинингу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok