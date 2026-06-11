Россиян предупредили об опасности купания в фонтанах

Врач Тяжельников: Купание в фонтане может привести к инфекции или удару током

При купании в городских фонтанах граждане рискуют получить инфекцию или удар током. Об этой опасности предупредил россиян доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, воду в фонтанах обрабатывают химическими средствами, чтобы избежать ее цветения. Кроме того, она циркулирует по кругу и не обновляется, поэтому в ней легко подхватить инфекцию или вирус.

«Можно поскользнуться на плитке, упасть, растянуть или сломать что-то», — отметил Тяжельников. Он добавил, что опасность представляют также насосы и другое электрическое оборудование, которое часто находится в фонтанах. Если изоляция повреждена, человек может получить сильный удар током.

Ранее стало известно, что в Москве запретили купаться на пляже «Динамо». Исследования показали, что вода на популярной набережной не соответствует норме по микробиологическим показателям и представляет угрозу для здоровья.