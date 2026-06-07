Москвичам запретили купаться на популярном пляже

Роспотребнадзор: Купаться на пляже «Динамо» в Москве не рекомендуется

Москвичам запретили купаться в популярной зоне отдыха — пляже «Динамо». Об этом Управление Роспотребнадзора по городу сообщило в Telegram-канале.

Согласно последним результатам лабораторных исследований, вода на популярной набережной, расположенной в Северном административном округе не соответствует норме микробиологических показателей и представляет угрозу для здоровья. Заходить в воду россиянам не рекомендуется. Однако пляж можно использовать для активного отдыха, прогулок и других видов досуга.

Уточняется, что Управление дополнительно сообщит на сайте о получении удовлетворительных результатов диагностики водного микробиома.

Ранее Роспотребнадзор разрешил купаться в девяти зонах отдыха в Москве. При этом «Мещерское» в Западном административном округе, озеро Черное в Зеленоградском административном округе и Головинские пруды в Северном административном округе подходят для купания, но были закрыты на реконструкцию.