Отказ европейской страны от передачи средств Украине из Фонда мира ЕС объяснили

Политолог Коньков: Польша отказывается от финансирования Киева из-за героизации УПА

Польша отказывается финансировать Украину из-за героизации Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России), считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Отказ европейской страны от передачи денег Киеву он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава выступила против финансирования Украины из Фонда мира Европейского союза (ЕС). Он заверил, что европейская страна намерена до конца бороться за 500 миллионов евро принадлежащих Польше средств из Фонда мира.

По словам политолога, в данном случае произошли столкновения польского и украинского нарративов с точки зрения взаимных исторических проблем.

«Очевидным поводом в данном случае выступает героизация УПА — абсолютно, так скажем, преступной фашистской организации, которая на Украине была известна и в прежние годы, и сейчас активно героизируется. Она отметилась не только в борьбе с Советской армией, с Красной армией, с мирным населением. Для Польши в данном случае она является символом так называемой волынской резни, когда огромное количество польского населения было уничтожено от мала до велика, и все это дело рук именно УПА», — пояснил Коньков.

Нынешний президент Польши Кароль Навроцкий — очень въедливый историк, он неоднократно на это указывал, но Украина игнорирует все претензии, указал собеседник «Ленты.ру».

«Поэтому Польша на разных уровнях поднимает этот вопрос — не только негласно, но и абсолютно официально. Уже и премьер-министр страны Дональд Туск включился, и другие политические фигуры говорят, что если Украина не ответит адекватным образом на польские озабоченности, то Польша будет ставить препоны Украине, и, в общем-то, она уже этим занялась, поэтому есть за чем понаблюдать сейчас», — заключил эксперт.

До этого польские депутаты устроили массовый скандал, обсуждая высказывание замминистра науки страны Анджея Шептицкого, имеющего украинские корни, о «стойкости» боевиков ОУН-УПА (ОУН — Организация украинских националистов, как и УПА, признана экстремистской и запрещена в России).

