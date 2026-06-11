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07:53, 11 июня 2026Интернет и СМИ

В Польше разгорелся скандал из-за слов чиновника о боевиках УПА

Rzeczpospolita: В Польше депутаты устроили скандал из-за чествования боевиков ОУН-УПА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Польские депутаты устроили массовый скандал, обсуждая высказывание замминистра науки страны Анджея Шептицкого, имеющего украинские корни, о «стойкости» боевиков ОУН-УПА (ОУН — Организация украинских националистов, УПА — Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в России). Об этом написала польская газета Rzeczpospolita.

Известно, что Шептицкий в эфире радиостанции ТОК FM назвал боевиков ОУН-УПА стойкими украинскими солдатами, который боролись за свободу от СССР. Оппозиционные депутаты назвали сравнение чиновника неприемлемым. «Депутаты от [правящей] коалиции настаивали на праве заместителя министра оценивать исторические события», — отмечается в материале.

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Известно, что дискуссия началась после того, как депутат от «Польской крестьянской партии» Ярослав Ржепа оскорбил депутата от «Права и справедливости» Дариуша Матецкого, назвав его паразитом. За коллегу вступился вице-президент партии Пшемыслав Чарнек.

«Нужно быть исключительным лицемером, чтобы называть кого-то паразитом и при этом поддерживать правительство, которое утверждает, что виновники геноцида ОУН-УПА — якобы "непобедимые"», — указал он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий заявил, что Польша не должна вступать в споры о памяти поляков, ставших жертвами УПА. «Вопрос в том, что если мы ищем прошлое, если ищем призраков для разъединения, поверьте, мы их найдем», — сказал он.

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