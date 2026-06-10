Киев ответил на недовольство Польши чествованием жертв УПА

Спикер МИД Украины Тихий призвал Польшу не вступать в споры о памяти жертв УПА

Польша не должна вступать в споры о памяти поляков, ставших жертвами УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий, передает издание «Новости.Live» в Telegram.

«Вопрос в том, что если мы ищем прошлое, если ищем призраков для разъединения, поверьте, мы их найдем. Если ищем призраков для объединения против общего врага сегодня, мы их тоже найдем. Мы хотели бы сосредоточиться, конечно, на втором аспекте», — высказался спикер украинского МИД.

Тихий выразил сожаление по поводу исторических дискуссий о памяти жертв действий УПА и заявил, что «от этого выиграет только Россия». Дипломат подчеркнул, что Украина рассматривает Польшу как стратегического союзника и одного из ближайших друзей. Он также добавил, что Киев за последнее время проделал значительную работу по вопросу эксгумации тел.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Украине конфронтацией из-за памяти жертв УПА. По его словам, без уважения к жертвам поляков в годы Второй мировой войны со стороны Киева «нет хорошего будущего».