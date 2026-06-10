Глава Минобороны Польши пригрозил Украине конфронтацией из-за памяти жертв УПА

Косиняк-Камыш предупредил Киев о выборе пути конфронтации из-за чествования УПА

Отказ украинской стороны чтить память поляков, которые стали жертвами геноцида, устроенного националистами из Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России), обернется для Киева конфронтацией с Варшавой. Такое заявление сделал глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.

«Без памяти, уважения к нашим чувствам, нашим традициям и поминовения жертв геноцида нет хорошего будущего. Все это было четко заявлено. Если Украина отказывается это понять, значит, она выбирает путь конфронтации, а не дружбы и сотрудничества», — сказал глава Минобороны.

Напряженность в отношениях между двумя странами возникла после того, как 26 мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил подразделению Вооруженных сил Украины имя «героев УПА». Это решение вызвало резкую критику в Польше. Экс-президент Лех Валенса заявил, что украинский лидер оскорбил память поляков, а МИД Польши вызвал украинского посла для выражения обеспокоенности.