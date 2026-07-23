Лукашенко согласился на мигрантов ради мяса и молока

Лукашенко: Белоруссия могла бы привлечь узбекских мигрантов, выбрав тех, кого надо

В ряде районов Белоруссии не хватает рабочих рук, и решить эту проблему поможет привлечение трудовых мигрантов из Узбекистана. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его процитировало БелТА.

Он признал, что когда речь зашла о работниках из других стран, то поднялась «целая буря». Однако, если некоторые районы нуждаются в трудовых ресурсах, то они могли бы использовать рабочих из Узбекистана, выбрав «того, кого надо».

«Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома должны решить: столько человек, на такие должности», — сказал Лукашенко.

Он не исключил, что кого-то придется доучивать и не стоит надеяться, что в Белоруссию приедут «великие специалисты». По его словам, он уже договорился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который попросил Лукашенко о трудоустройстве сограждан этой среднеазиатской республики.

«Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент Узбекистана дает деньги на инвестиции — на строительство животноводческих комплексов, сенажных траншей — на то, что им нужно. На переработку. Инвестирует, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал, что Мирзиеев просил его не только о трудоустройстве людей, но в первую очередь о поставках мяса и молока. Комментируя этот вопрос, белорусский лидер заявил о готовности взять граждан Узбекистана на работу «как своих», которые приедут для того, чтобы «произвести мясо, молоко, другую сельхозпродукцию и поставить на родину».